Justice, Lorde, Harry Styles... les concerts immanquables du mois d'octobre à Paris

Nouveau mois = nouvelle programmation de concerts à Paris. Alors que la toile française s'embrasait ce matin à l'annonce du concert de Kendrick Lamar le 25 février prochain à l'AccorHotels Arena (Paris), on vous propose de découvrir les concerts à ne pas manquer en octobre dans la capitale. Un programme chargé pour lequel on vous invite à prendre vos places au plus vite avec Justice, Lorde, Beth Ditto, Rolling Stones, Harry Styles ou encore Dua Lipa, il y en aura pour tous les goûts et toutes les oreilles.

Vous avez pu gagner vos séjours à Paris et vos places pour assister au concert de Justice avec Virgin Radio alors inutile de vous préciser que le live du duo français est l'un des shows qu'on attend le plus en ce mois d'octobre !

La néo-zélandaise sera sur l'impressionnante scène du Zénith ce jeudi 5 octobre et quelque chose nous dit qu'elle n'aura aucun mal à occuper l'espace avec ses danses très particulières ! En première partie, c'est Khalid, le petit prince de la pop et du R&B qui régalera les spectateurs.

Pour son premier concert en solo dans l'Hexagone, Harry Styles s'offre un très bel écrin. Celui de l'Olympia où il jouera à guichets fermés. Pas de panique pour les fans qui n'auraient pas pris leurs places, le chanteur sera de retour à Paris le 13 mars à l'AccorHotels Arena !

Dua Lipa est LA pop star qui monte qui monte outre-Manche et qui est en train de trouver son public également en France puisque sa date au Yoyo est déjà complète. Un concert qui s'annonce grandiose quand on connait la voix, merveilleuse, de l'anglaise !

Le 19 octobre prochain la U Arena sera inaugurée en grande pompe avec trois concerts des Rolling Stones. Le stade flambant neuf de Nanterre fera salle comble ces trois soirs là alors que les rockeurs viendront conclure leur No Filter Tour, une mini tournée européenne entamée début septembre.

C'est l'une des jeunes pousse de l'électro à suivre, l'anglais Mura Masa sera sur la scène de l'Elysée Montmartre pour présenter son premier album. On compte donc sur lui pour faire aussi bien qu'il y a un an au Trabendo !

Beth Ditto le 07/10 au Bataclan // Ben Mazué le 10/10 au Flow // Juliette Armanet le 11/10 à la Cigale // Anna of the North le 20/10 au Pop Up du Label // Billie Eilish le 26/10 au Carmen // Fishbach le 27/10 au Bataclan