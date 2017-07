Si la première bande-annonce de Justice League dévoilée il a quelques semaines vous avait emballé, accrochez-vous pour celle qui va suivre ! Le cast du film - Gal Gadot, Jason Momoa, Ben Affleck, Ezra Miller et Ray Fisher - s'est rendu le week-end dernier au Comic Con de San Diego pour défendre les couleurs des superhéros made in DC Comics et plus spécialement le film collégial : Justice League. Pour l'occasion, ils ont emmené dans leur escarcelle un trailer XXL particulièrement alléchant du long-métrage réalisé par Zack Snyder (Watchmen, 300, Sucker Punch) réunissant Wonder Woman, Batman, Aquaman, Cyborg, The Flash et un invité surprise !

Un trailer réussi qui reprend les ficelles scénaristiques du film de superhéros - un combat acharné contre le mal - avec néanmoins une noirceur déjà amorcée dans Man of Steel et Batman vs Superman, le seul relief comique incombant à The Flash. Une noirceur qui semble, en outre, être la signature des films DC Comics. Justice League sortira sur les écrans français le 17 novembre 2017 et servira de fil conducteur entre les différents longs-métrages de l'écurie de comics dont Aquaman avec Jason Momoa - alias Khal Drogo de Game of Thrones - The Flash et le sequel du blockbuster Wonder Woman qui a battu des records au box-office.