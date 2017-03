Justice League se dévoile dans une première bande-annonce

Il est là ! Justice League se dévoile un peu plus et hier, un trailer on ne peut plus explosif a été dévoilé. On ne va pas se mentir, l'attente jusqu'au mois de novembre sera difficile. Maintenant qu'il a compris que la menace pouvait aussi venir du ciel, Bruce Wayne n'a plus le choix : il doit recruter des super-héros aux pouvoirs surpuissants s'il veut avoir une chance de mener un combat digne de ce nom. Evidemment, il lui faudra du temps pour convaincre tous ces héros de se rallier à sa cause mais à voir le trailer dévoilé par Warner Bros, personne ne le regrettera - ni vous, ni lui.

La bonne nouvelle, c'est que le film semble un peu plus léger que Batman vs Superman. Il y a de l'humour, de l'action, des héros à la pelle et surtout, on ne peut pas passer à côté de la Soundtrack. Avec cette version dépoussiérée de Come Together (signée The Beatle, on vous le rappelle), Justice League a déjà tout bon. La sortie du film est prévue pour la fin de l'année et déjà, on compte les jours.