Justice League : Superman fait sa première apparition dans une nouvelle bande annonce a

Promis c'est la dernière ! Dans un peu plus d'un mois Justice League sortira dans les salles de cinéma (le 15 novembre en France, le 17 aux Etats-Unis). Warner Bros a dévolié l'ultime bande-annonce de son film de super héros. Une vidéo de trois minutes, explosive et pleine de super-héros. Pour l'occasion Superman est de la partie, [Spoiler Alert] le kryptonien avait été laissé pour mort à la fin de Batman vs Superman mais tout portait à croire que la ligue des justicier de DC Comics ne pouvait se former sans lui. La bande-annonce insiste ici sur le vide qu'il laisse dans la vie de Lois Lane, il faudra donc patienter encore un peu avant de tout savoir de son retour d'entre les morts...

Batman, Aquaman, Wonder Woman, The Flash et Cyborg sont réunis dans cette bande-annonce pour contrer Steppenwolf mais pas d'inquiétudes la vidéo contient au final très peu de spoilers. Tout juste peut-on comprendre que Batman/Bruce Wayne et Wonder Woman/Diana Prince sont les deux leaders du groupe de super-héros. De quoi suffire à susciter l'intérêt des spectateurs, et ne pas répéter les erreurs de Suicide Squad dont les multiples trailers/extraits qui en dévoilaient trop et avaient fini par lasser le public. On notera aussi que le ton du film s'annonce plutôt sombre avec de légères touches d'humour.