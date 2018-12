Justice : Heavy Metal, le nouveau clip ambitieux dévoilé

Les clips vidéo, Justice en a fait une de ses spécialités. Le duo électro que le monde entier nous envie formé par Gaspard et Xavier attache beaucoup d’importance en la matière, proposant toujours des idées originales de clip. Après la vidéo aussi belle que dérangeante de Love S.O.S., Justice nous propose sa derrière pépite nommée Heavy Metal ! Réalisé par Filip Nilsson, le clip met en scène la célèbre fanfare américaine NSU Spartan Legion qui s’est imposée comme l’une des meilleures fanfares du pays. Le réalisateur a eu immédiatement envie de travailler avec eux la première fois qu’il a vu une de leurs prestations. C’est donc à travers un clip particulièrement ambitieux, brutal et inspirant que le titre entièrement instrumental est mis en scène. À découvrir ci-dessous !

Après 2 Victoires de la Musique pour l'album électro de l'année en 2008 et 2012, 1 Grammy en 2009 pour le remix de l'année et 3 MTV Europe Music Awards (2006 et 2007 clip de l'année / Groupe Français de l'année en 2007), Justice est de nouveau nominé pour les Grammy Awards 2019 dans la catégorie meilleur album électro/dance de l’année avec son opus Woman Worldwide (WWW) que le groupe s’est attelé à faire sonner comme un véritable album studio !