Justice : Gaspard Augé se lance en solo et publie Force Majeure

En 2018, Justice publiait Woman Worldwide - un album qui propose de façon habile du live et des enregistrements studio. L'opus fut si réussi que le duo made in France remportera même un Grammy Award : "Ce qui est bien avec les Grammys, c'est qu'on ne sait pas à l’avance si l'on a gagné ou pas, ce fut donc une réelle surprise. On s'est juste tapé dans la main et on s'est dit : on a dû faire quelque chose de bien. Et on s'est dit : maintenant, on peut clore ce chapitre", explique le DJ dans un communiqué. Et justement, en parlant de chapitre, Gaspard Augé en entame un tout nouveau dans sa carrière : tenez-vous bien, l'artiste nous offre un premier single en solo - l'énergique et prometteur Force Majeure. Petit bonus, ce premier titre est annonciateur d'un album (intitulé Escapades) - prévu pour cet été.

Que les fans du duo se rassurent, ce projet ne signe en rien l'arrêt de Justice : pour Gaspard Augé, cet album à venir représente « une aventure extra-conjugale après avoir passé 15 ans avec la même personne » : « C’est un peu déroutant de se retrouver seul et de réfléchir à comment se présenter sous une lumière différente, se réinventer un personnage. Je voulais écrire un disque instrumental et expérimenter librement, sans trop réfléchir aux tendances musicales actuelles et à comment s'y inscrire ».

Patience, Escapades verra le jour cet été - une jolie façon de patienter en attendant le prochain opus de Justice.