Justice en tête d'affiche du Versailles Electro 2020

Pour sa deuxième édition, Versailles Electro ne lésine pas sur les moyens : le 23 mai prochain, c'est l'excellent duo électro Justice qui sera au platine - l'occasion pour l'évènement de prendre encore plus d'ampleur. L'an passé, c'est Tyler, The Creator qui avait littéralement retourné le château. Cette fois, Versailles vibrera au rythme de hits tels que D.A.N.C.E ou encore Stress et Heavy Metal.

Evidemment, le duo ne sera pas seul sur scène : on attend également L’Impératrice, Kittin et Busy.P... de quoi passer une soirée mémorable. Alors si vous voulez entamer les beaux jours de la meilleure des façons, vous savez ce qu'il vous reste à faire !