Justice en concert exceptionnel à Paris le 14 octobre avec Virgin Radio

C'est LE concert à ne pas rater cette semaine ! Il y a quelques jours, Virgin Radio vous faisait gagner vos places pour assister au concert de Justice à l'AccorHotels Arena ce samedi 14 octobre 2017. Et l'heure de retrouver Gaspard Augé et Xavier de Rosnay sur scène a bientôt sonné ! Toute la team Virgin Radio est hyper fière d'accompagner le duo français durant sa tournée de concerts, pendant laquelle ils n'ont fait que confirmer que les maîtres de la nuit, c'est bien eux. Après une date à l'intérieur de la Halle Tony Garnier à Lyon ce soir, le binôme viendra défendre son génial album Woman à la capitale. On vous donne un petit avant-goût de ce qui vous attend avec la nouvelle version de "Pleasure" jouée en live et son clip NSFW qui va avec !

Ce n'est pas pour rien que Justice fait partie des concerts immanquables à Paris de ce mois d'octobre pour Virgin Radio. Après s'être chauffé dans de nombreux festivals cet été, le duo électro livrera sans aucun doute l'une de ses meilleures dates à l'AccorHotels Arena ce samedi soir. Entre classiques de leur discographie ("Genesis", "D.A.N.C.E.", "DVNO", "Stress", "Waters of Nazareth", "Civilization", "Audio, Video, Disco") et pépites du dernier album ("Safe And Sound", "Alakazam!", "Fire", "Randy"), la fête s'annonce inépuisable ce 14 octobre à l'AccorHotels Arena ! On se voit là-bas !