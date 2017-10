Justice à l'AccorHotels Arena, un live que personne n'oubliera (report) 

Justice n'a plus rien à prouver. Depuis des années, le duo français est au sommet de la liste des meilleurs DJ's et ce n'est pas la foule venue les acclamer hier soir qui dira le contraire. Depuis la sortie de Woman -dernier album de Xavier et Gaspard-, Justice parcoure le monde (ils étaient d'ailleurs à Coachella au printemps dernier). Ils font danser partout où ils passent et cet été, ils ont enchaîné les festivals comme Garorock ou Musilac - histoire de prouver que même après quelques années d'absence, ils n'avaient rien perdu de leur superbe. Hier soir à Bercy, Justice a fait honneur à sa réputation. Avec un show aussi esthétique que calibré, ils sont su retourner cette arène immense. Traduction, près de 20 000 personnes étaient déchaînées.

JUSTICE À BERCY C'ÉTAIT INCROYABLE — Vincent ???? (@tigrou_98) 14 octobre 2017

Après un passage à la Halle Tony Garnier de Lyon, le duo a donc posé ses platines dans le nouveau Bercy. La première partie qui a su retourner le public comme il le fallait (Video Killed Radio Star est toujours un excellent choix, sachez-le) et à 21h30, Justice entre en scène sur Safe and Sound. Déjà, la foule est réceptive - en même temps, chaque morceau issu de Woman est fait pour le live. Bien qu'ils soient venus défendre ce dernier opus, ils n'en n'oublient pas leurs classiques et quand D.A.N.C.E résonne dans l'arène, les paroles sont scandées au mot près. Parce que Justice en live, ce n'est pas qu'une scène sur laquelle deux DJ's se contentent de mixer, ils accompagnent leurs titres d'une scénographie parfaite - faite de lumière et d'effets (et croyez-nous, à côté de leurs effets, votre boule à facette du Nouvel An aurait l'air bien fade). Evidemment, ils enchaînent les hits, dégainant morceau sur morceau : mention spéciale pour LOVE S.O.S, Stress, Alakazam!, Waters of Nazareth et, évidemment, We Are Your Friends - toujours aussi efficace en live.

S’il y avait qu’un mot pr décrire le concert de #Justice @ Bercy ce serait - puissant - ! Grosse claque ds ma gueule à coup de bass & lights pic.twitter.com/zJLk91A6cu — Arthur Good-Luck (@kakooland) 15 octobre 2017

Après plus d'une heure d'un show incroyable, Justice quitte la scène... pour mieux revenir. En guise de rappel, ils nous offrent Randy et Stop avant de terminer comme ils ont commencé (avec D.A.N.C.E et Safe and Sound). Avant de partir, Xavier s'offre un bain de foule : preuve que le public parisien a adoré le show.

On ne le dira jamais assez mais Justice en live, ce n'est pas quelque chose qui se raconte, c'est quelque chose qui se vit. Alors si vous n'étiez pas à l'AccorHotels Arena hier soir, faîtes-nous plaisir : allez les voir la prochaine fois. Et n'oubliez pas, Justice pour tous !