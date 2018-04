Jurassic world 2 : Un nouveau trailer de folie !

C’est l’année des films ! Solo : A Star Wars Story, Ready For Player One, Avengers : Infinity War… la liste des blockbusters en 2018 est aussi longue qu’un repas de famille ! Parmi tous ces films, Jurassic World 2 est encore plus attendu ! Le nouvel opus de la saga sortira le 6 juin et on vous avait déjà dévoilé la bande annonce il y a quelques mois ! Chris Pratt est toujours au casting, avec également Claire Dearing, pour un film qui s’annonce de folie ! Cela fait maintenant quatre ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.

Un nouveau trailer vient de sortir, il est encore plus dingue que le premier ! On y voit Blue, qu’on adore, vive les Véliciraptor, on y voit Chris Pratt, normal c’est le personnage principal, et on y voit surtout que des catastrophes. Rien ne va se passer comme prévu, classique ! Rendez-vous le 6 juin au cinéma !