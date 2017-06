Jurassic Park en Ciné-Concert à Paris : Les 17 et 18 octobre avec Virgin Radio !

Souvenez-vous, 1993… un film qui allait devenir culte sortait au cinéma, Jurassic Park ! Les plus terrifiants dinosaures faisaient leur apparition sur nos écrans ! Ce film qui a marqué toute une génération revient pour la première fois en France au Grand Rex à Paris pour une expérience unique du 17 au 18 octobre avec Virgin Radio ! Venez découvrir ou redécouvrir l’un des plus grands chefs-d’œuvre du cinéma fantastique lors d’un ciné-concert exceptionnel. Deux heures d’aventure au rythme de l’incroyable musique de John Williams, interprétée en live par un orchestre symphonique pendant la projection du film en VOSTF ! 70 musiciens sur scène, vous allez kiffer cette bande-originale emblématique du cinéma ! En attendant, on se refait le trailer, de l’époque :

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous les 17 et 18 octobre au Grand Rex à Paris pour découvrir Jurassic Park en Ciné-Concert ! Foncez sur le site officiel U PLAY et réservez vos places pour ce monument du cinéma comme vous ne l’avez jamais vu !