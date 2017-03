Le titre et l'intrigue du reboot de Jumanji dévoilés

C’est sûrement l’un des films les plus attendus de 2017, le reboot du cultissime Jumanji arrive en salle le 22 décembre prochain et sera une réadaptation du film orignal sorti en 1995 avec Robin Williams en vedette. On y retrouvait les folles péripéties d’Alan Parrish qui se retrouve coincé dans un mystérieux jeu de société grandeur nature, le Jumanji… Le film en lui-même était une adaptation d’un livre pour enfants du même nom, et 20 ans après, Hollywood a décidé de le porter à nouveau à l’écran dans un reboot à l’intrigue assez différente. En effet, le long métrage qui portera le nom de Jumanji : Welcome to the Jungle (Jumanji : Bienvenue dans la Jungle) ne mettra plus en scène un jeu de société mais un jeu vidéo. Et oui, il faut s’adapter à l’air du temps !

« Quatre lycéens en retenue doivent nettoyer le sous-sol de leur école, et trouvent une vieille console avec le jeu vidéo Jumanji. On y choisit un personnage et comme le constatent les adolescents, on devient cette personne dans le jeu… qui nous transporte dans la jungle. Un des garçons plutôt ringard est surpris (et plutôt ravi) de voir qu’il se retrouve avec les muscles de The Rock. Quant à la fille populaire du lycée, elle est horrifiée de constater qu’elle a le corps de Jack Black. » Un synopsis assez amusant certes mais qui nous fait craindre le pire tout de même pour cette réadaptation pas vraiment fidèle, à priori, de ce film qui a bercé l’enfance de bon nombre d’entre nous… Pour vous faire une idée visuellement, nous vous invitons à découvrir les dernières photos de tournage dévoilées du reboot de Jumanji.