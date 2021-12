Juliette Armanet et Sting reprennent Every Breath You Take sur le plateau de Taratata (VIDEO)

Après quatre longues (voire interminables) années passées loin de la scène et des projecteurs, Juliette Armanet vient tout juste d'entamer son grand retour à la musique ! Portée par le titre Le dernier jour du disco, premier extrait de son album, Brûler le feu, dévoilé le 19 novembre dernier, la chanteuse qui avait cartonné avec son opus Petite Amie en 2018 était d'ailleurs venue nous interpréter son titre Qu'importe lors de la matinale du Virgin Tonic. Un moment absolument hors du temps qui avait littéralement subjugué Manu Payet et ses chroniqueurs. Alors qu'elle continue la tournée des plateaux dans le cadre de sa promotion, la chanteuse à la voix hors du commun s'est manifestée ces derniers jours lors d'un duo aux côtés de Sting, ancien leader de The Police, sur le plateau de Taratata.

Probablement habituée des chanteuses françaises -il est très proche de Mylène Farmer avec qui il a sorti un duo il y a quelques années- Sting a accepté d'interpréter l'un de ses plus grands tubes, Every Breath You Take, auprès de la jeune chanteuse. C'est donc face à face, sur le plateau de la célèbre émission musicale, que les deux artistes ont interprété ce titre mondialement connu. Petite nuance tout de même pour Juliette Armanet qui a tenu à interpréter sa partie en français. Une adaptation totalement envoûtante qui a conquis toute l'assemblée.

"Je l'ai rencontré ce matin. Waouh. Elle est géniale. On a chanté ensemble et c'était clairement magique" confiait le chanteur en coulisses à propos de la chanteuse qui réalisait un vrai rêve en chantant à ses côtés : "Je peux mourir maintenant. J'avais peur de mourir avant donc j'ai survécu, c'est bien. Merci du fond du cœur !". S'ils ne se connaissaient absolument pas auparavant, il semble que l'alchimie soit passée entre les deux artistes. La preuve, Juliette Armanet ne s'arrête pas là puisqu'elle a tenu à remercier tout le monde dans une publication sur Instagram. Une fois de plus, elle précise à quel point ce moment a été fort pour elle : "Chanter 'Every Breath you Take' avec Sting, sans doute un des plus beaux moments qu’il m’ait été donné de vivre dans ma vie de musicienne. Une chanson avec laquelle j’ai tant rêvé, tant voyagé…". Un bonheur et une humulité qui font plaisir à voir !

Pour continuer d'écouter Juliette Armanet et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !