Juliette Armanet et Sting en duo, Britney Spears ne fera plus de tournée et Adèle au sommet... Les news musique !

Après quatre longues (voire interminables) années passées loin de la scène et des projecteurs, Juliette Armanet vient tout juste d'entamer son grand retour à la musique ! Portée par le titre Le dernier jour du disco, premier extrait de son album, Brûler le feu, dévoilé le 19 novembre dernier, la chanteuse qui avait cartonné avec son opus Petite Amie en 2018 était d'ailleurs venue nous interpréter le titre Qu'importe lors de la matinale du Virgin Tonic. Un moment absolument hors du temps qui avait littéralement subjugué Manu Payet et ses chroniqueurs. Alors qu'elle continue la tournée des plateaux dans le cadre de sa promotion, la chanteuse à la voix hors du commun s'est manifestée ces derniers jours lors d'un duo aux côtés de Sting, ancien leader de The Police, sur le plateau de Taratata.

Probablement habituée aux chanteuses françaises -il est très proche de Mylène Farmer avec qui il a sorti un duo il y a quelques années- Sting a accepté d'interpréter l'un de ses plus grands tubes, Every Breath You Take, auprès de la jeune artiste. C'est donc face à face, sur le plateau de la célèbre émission musicale présentée par Nagui, que les deux artistes ont interprété ce titre mondialement connu. Petite originalité tout de même pour Juliette Armanet qui a tenu à interpréter sa partie en français. Une adaptation totalement envoûtante qui a conquis toute l'assemblée. Comme le précise PureCharts, Sting ne lui aurait même pas demandé la traduction des paroles. Il lui aurait fait une confiance aveugle.

"Je l'ai rencontré ce matin. Waouh. Elle est géniale. On a chanté ensemble et c'était clairement magique" confiait le britannique en coulisses à propos de la chanteuse qui réalisait un vrai rêve en chantant à ses côtés : "Je peux mourir maintenant. J'avais peur de mourir avant donc j'ai survécu, c'est bien. Merci du fond du cœur !". S'ils ne se connaissaient absolument pas auparavant, il semble que l'alchimie soit passée entre les deux artistes. La preuve, Juliette Armanet ne s'arrête pas là puisqu'elle a tenu à remercier tout le monde dans une publication sur Instagram. Une fois de plus, elle précise à quel point ce moment a été fort pour elle : "Chanter 'Every Breath you Take' avec Sting, sans doute un des plus beaux moments qu’il m’ait été donné de vivre dans ma vie de musicienne. Une chanson avec laquelle j’ai tant rêvé, tant voyagé…". Un bonheur et une humulité qui font plaisir à voir !

Il y a quelques mois, Larry Rudolph, le manager historique de Britney Spears, annonçait publiquement sa démission. En charge de la carrière de la chanteuse depuis 25 ans, l'homme écrivait une lettre rendue publique par le média Deadline. On y découvrait que ce dernier n'était absolument pas inclut dans l'ancienne tutelle de sa cliente et qu'il n'avait rien fait pour elle depuis plusieurs années en raison de son souhait d'arrêter la musique. "Cela fait plus de deux ans et demi que Britney et moi n'avons pas communiqué. À l'époque, elle m'a dit vouloir prendre une pause pour une période indéterminée. Plus tôt dans la journée, j'ai appris que Britney avait fait part de son intention de prendre officiellement sa retraite" précisait le businessman à la stupeur générale. Une information qui avait aussitôt affolé les internautes même si Sam Asghari, le petit-ami de longue date de la chanteuse, confiait tout de même qu'un retour sur scène était fort probable pour la star. Bref, vous l'aurez compris, les rumeurs autour de Britney Spears continuent de planer !

Désormais libre de ses mouvements et enfin délivrée de la tutelle de son père, l'interprète de Baby One More Time s'est récemment exprimée dans une publication postée sur son compte Instagram. Celle-ci a d'ailleurs été supprimée depuis. On y découvre notamment que la chanteuse détestait l'emploi du temps qu'elle devait subir lorsqu'elle était en tournée et que c'est une période de son passé qu'elle ne souhaiterait pas revivre. "Je sais que je ne joue plus dans d'énormes arènes avec mon groupe bruyant, mais je vais être honnête et dire que la vie sur la route est dure !!!" écrit-elle avant d'ajouter : "Mes trois premières années dans le business et sur la route étaient géniales, mais je vais être complètement honnête et dire qu'après ces trois tournées et le rythme auquel j'allais… je ne pense pas vouloir le refaire un jour ! Je détestais ça !!!" Des propos qui ont aussitôt alerté les fans de la star, très attristés à l'idée de ne plus jamais revoir leur idole sur scène. Rassurez-vous, rien n'est précisé concernant une éventuelle résidence à Las Vegas ou d'autres tournées moins fatigantes que les précédentes.

Le 19 novembre dernier, Adele dévoilait son album 30. Annoncé quelques semaines plus tôt par la sortie du titre Easy On Me, l'album s'est aussitôt classé en tête des charts du monde entier. Aux Etats-Unis, le disque s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires ce qui en fait le plus vendu de l'année. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène puisque il demeure dans le Top 3 des ventes d'albums depuis sa sortie. Résultat des courses ? La chanteuse britannique confirme son succès avec plus de 100 000 ventes dans l'hexagone, soit une certification de platine. Une information confirmée par le SNEP, le Syndicat National de l'Edition Phonographique, qui félicitait il y a quelques jours les chiffres de vente impressionnants de l'artiste.

Assez effrayée par l'arrivée du numérique et des plateformes de musique en ligne, Adele réussit pourtant sur tous les fronts. Elle est d'ailleurs à l'origine, comme on vous le disait il y a quelques semaines, d'une énorme rupture de stock de vinyle à travers le monde. Un nouveau marché en forte expansion que les équipes de la star ne pouvait pas rater. Ces dernières s'étaient d'ailleurs empressées de commander 500 000 copies. Beaucoup plus que la moyenne.

Récemment interrogée par le magazine Rolling Stone, l'interprète de Rolling In The Deep avait clairement fait savoir qu'elle ne comptait pas entreprendre de tournée mondiale avant un petit moment. "Je ne veux pas que les gens viennent à mes concerts en ayant peur. Et je ne veux pas attraper le Covid non plus !" balançait la jeune femme. "Toutes les règles liées au Covid sont différentes partout, le taux d'infection, de vaccination…" affirmait-elle avant de continuer : "Ça me rend nerveuse d'essayer d'organiser une tournée mondiale quand personne n'est au même niveau. La dernière chose que je veux faire est d'annuler encore des shows". Mais alors, comment se produire en live sans crapahuter aux quatre coins du globe ? Il semblerait que la diva britannique ait trouvé la solution idéale ! "On se voit au Caesars à Vegas" écrivait Adele en légende d'une affiche publicitaire sur laquelle on découvrait il y a quelques jours que la chanteuse sera en résidence au Caesar Palace, un célèbre casino de Las Vegas, de janvier à avril 2022. Intitulé "Weekends with Adele", ce nouveau spectacle marchera ainsi dans les pas de nombreux artistes dont Céline Dion, Mariah Carey ou encore Elton John.