Juliette Armanet célèbre son anniversaire sur scène et c'était la folie (VIDEO)

Après quatre longues (voire interminables) années passées loin de la scène et des projecteurs, Juliette Armanet vient tout juste d'entamer son grand retour à la musique ! Portée par le titre Le dernier jour du disco, extrait de son album, Brûler le feu, dévoilé le 19 novembre dernier, la chanteuse qui avait cartonné avec son opus Petite Amie en 2018 était notre invité lors du Virgin Radio Live de Nantes il y a quelques mois. Une sorte d'avant-goût de ce qui l'attendait puisque l'ancienne journaliste vient tout juste d'entamer une immense tournée qui devrait s'étaler jusqu'à décembre de cette année et passer par toutes les grandes villes de l'hexagone. Si la plupart de ses concerts affichent déjà complet, il vous reste encore la possibilité de réserver vos places sur quelques dates. Ne tardez plus !

Ce vendredi 4 mars 2022, Juliette Armanet célébrait ses 38 ans. Pour l'occasion, c'est sur la scène du Cèdre Chenôve, à Dijon, que la chanteuse a reçu la meilleure célébration de la part de son public. "Fêter mes 83 ans sur scène ????✨ Dijon, merci pour cet anniversaire de folie, ballons chants bourguignons et cotillons, j’en suis encore toute émue…✨ C’était la maxi fiesta! ✨????????38 ans, ça y est!!!!" a écrit la chanteuse en légende d'une publication Instagram où on la voit sur scène en train de jouer avec les dizaines de ballons envoyés par la foule mais aussi dans les loges de son spectacle en train de célébrer son année supplémentaire entourée de ses équipes. Visiblement très touchée par toutes ces attentions, celle qui avait brillé lors d'un récent duo avec Sting sur le titre Every Breath You Take nous offre de belles images de joie et de bonne humeur. A son image. Encore un très bel anniversaire Juliette, de la part de toute l'équipe de Virgin Radio !

Pour continuer d'écouter Juliette Armanet et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !