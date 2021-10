Juliette Armanet annonce Brûler le Feu, son prochain album

Elle est de retour ! Après quelques années passées loin de la scène, Juliette Armanet a choisi de revenir plus inspirée mais surtout, plus disco que jamais : avec Le Dernier Jour Du Disco (qui est d'ailleurs le coup de coeur du Virgin Tonic), la jeune artiste s'est offert un retour flamboyant dans les classements. Et la bonne nouvelle, c'est que cet excellent single est synonyme de nouvel album.

"Ça chauffe, ça chauffe ", a ainsi annoncé l'artiste sur son compte Instagram. "BRÛLER LE FEU, mon prochain album, vous déclare enfin sa flamme ! Voici le nom des songs qui le composent. ????13 chansons qui portent bonheur. ????C’est bientôt à vous….j’en rougis déjà, de joie???? Stay Tuned"

Q'importe ou encore Tu Me Play, ces nouveaux morceaux seront bientôt disponibles. Patience !