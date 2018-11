Juliette Armanet : A la Folie, le clip disco à l'accent mélancolique...

Alors qu'elle connait le succès avec son premier album Petite Amie -écoulé à plus de 100 000 exemplaires, et qu'elle mise sur une réédition de ce dernier pour continuer à le défendre, Juliette Armanet dévoile un tout nouveau single, A la Folie ainsi que son clip. Et c'est en l'écoutant qu'on peut ne peut que confirmer son talent. Pour continuer sa route, Juliette Armanet propose le clip A la Folie, réalisé par son frère et d'une beauté touchante, ce dernier nous transporte dans une danse solitaire sous fond de boule à facette. L'univers oscillant entre obscurité et luminosité complète à merveille la mélancolie du morceau.