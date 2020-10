Julien Doré veut récolter des fonds pour les victimes de la tempête Alex

Le 30 septembre dernier, l'arrière pays de Nice a été frappé de plein fouet par la tempête Alex : à l'heure actuelle, le bilan reste excessivement lourd avec près de sept morts et neuf personnes toujours portées disparues. Les rafales de vents ont littéralement abattu la zone et quelques villages sont encore coupés du monde. Julien Doré, qui depuis quelques années est retourné vivre dans les Cévennes, a voulu porter secours aux victimes.

Julien Doré

« Les premières images qui nous sont parvenues à la télévision étaient celles de Saint-Martin-Vésubie. Cela m'a saisi tout de suite. Cela paraissait inimaginable que cette rivière, que je connais par coeur depuis mon enfance et qui fait généralement 60 centimètres de profondeur, se retrouve à monter à un tel niveau », explique t-il ainsi à Nice Matin. Il ajoute : « Les pouvoirs publics et les secours font un travail magnifique. Mais la solidarité qui s'organise entre habitants est belle à voir ».

« Je veux aider les vallées, je veux qu'on puisse mettre en vente plein d'objets différents afin de récolter des fonds pour les sinistrés ». Pour cette vente aux enchères, l'artiste pense notamment à la mini-moto aperçue dans quelques clips de son album précédents. Il précise également que ses « potes artistes seront à fond » avec lui. « J'avais prévu d'envoyer mes pensées les plus fortes aux sinistrés des vallées de la Vésubie, la Roya et la Tinée. Je ne sais pas s'ils les auront reçues, puisque beaucoup sont encore coupés du monde et ont évidemment autre chose en tête que de regarder la télévision. En tout cas, c'est important pour moi »

Comme la majorité du pays, Julien Doré veut montrer son soutien aux victimes.