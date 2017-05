Toutes les semaines, Virgin Radio vous propose de revenir sur les news musicales les plus marquantes. Au programme aujourd'hui, Julien Doré ou encore Harry Styles. D'abord, on commence avec U2 : de nouvelles places ont été mises en vente pour les concerts qui auront lieu à Paris. Par contre, ce n'est pas le cas pour Harry Styles. Les places pour son concert à l'Olympia se sont (trop) vite écoulées - ce qui a rendu les fans furieux. En même temps, en programmant cette salle, il savait qu'il y aurait beaucoup d'appelés et peu d'élus...! Aussi, sachez que les Chainsmokers ont crashé un bal de promo et que ce n'est probablement pas le dernier.

Du côté de Gorillaz (dont le dernier album est sorti la semaine dernière), Damon Albarn a confié qu'il ne travaillerait jamais avec Adele. Enfin, Julien Doré nous a offert une reprise hilarante d'un tube de Laura pausini... priceless.