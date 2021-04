Julien Doré totalement envoûtant avec son interprétation en live de Kiki (VIDEO)

Voilà ce qu'on appelle un retour gagnant ! Avec plus de 200 000 exemplaires vendus pour son nouvel album Aimée, Julien Doré semble plus en forme que jamais. Porté par les titres La fièvre, Nous et Barracuda II, le chanteur connu du grand public grâce à La Nouvelle Star est enfin sorti de sa longue pause musicale pour nous offrir un projet original et dans l'air du temps. Mais pas que. Si la crise sanitaire le permet, ce dernier devrait également entamer une immense tournée à travers toute la France dès le mois d'octobre 2021.

Invité sur le plateau de Quotidien il y a quelques jours, le chanteur en a profité pour nous offrir une interprétation en live de son titre Kiki, qu'il a décidé d'exploiter auprès du grand public et des radios. Un moment totalement magique partagé entre sourires malicieux de la part de l'artiste et moments d'émotion avec deux petites filles venues le rejoindre sur scène. Comme à son habitude, Julien Doré nous transporte à merveille dans son univers grâce à des performances minutieusement travaillées et une aura toujours aussi prégnante. On vous laisse regarder !