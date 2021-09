Julien Doré surprend une fan de 90 ans (VIDEO)

C'est la plus belle surprise qu'il pouvait faire : Julien Doré a réservé un concert virtuel à Paulette - l'une de ses plus grandes fans. Le 29 août dernier, Paulette célébrait ses 90 ans et c'est tout naturellement que l'artiste a répondu à l'appel de sa famille : « En surfant sur Twitter et Instagram, j'ai vu passer un petit message de la famille de Paulette. Parce que Paulette, aujourd'hui précisément, fête ses 90 ans et qu'elle aurait bien aimé un petit message de ma part. On va faire mieux que ça, on va lui faire une surprise », explique t-il ainsi.

Toujours proche de ses fans (Julien Doré a d'ailleurs surpris l'un de ses jeunes fans récemment), l'artiste a partagé un moment privilégié avec la nonagénaire : « Je peux me permettre à mon âge de vous dire que vous êtes beau ! », s'exclame t-elle. « Je voulais vous souhaiter un très très bel anniversaire et vous souhaiter plein de bonnes choses encore pour de longues années », lance Julien Doré.

Avant de la quitter, l'artiste jouera son titre Nous : "C'était un grand honneur pour moi de vous rencontrer et j'espère à très très vite", lance t-il. Une chose est sûre, Paulette n'oubliera pas de sitôt son 90 ème anniversaire !