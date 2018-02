Julien Doré annonce la sortie d'un album acoustique

Julien Doré ne chôme pas. Alors que son dernier album en date & vient d'être officiellement certifié Disque de Diamant (+500 000 albums vendus), le voilà déjà de retour avec un nouveau projet, entièrement acoustique cette fois. Intitulé Vous & Moi (comme la tournée qui l'accompagne), ce nouvel album contiendra douze chansons réorchestrées en version inédite et sera disponible le 2 mars prochain. Les pré-commandes sont d'ores et déjà ouvertes au bout de ce lien et pour les plus impatients, Julien Doré a dévoilé cette nuit un premier extrait de l'album : la version acoustique de son titre "Eden". C'est à découvrir sans plus attendre juste en dessous...

Nommé aux Victoires de la Musique 2018 dans la catégorie Concert de l'année avec son & Tour, Julien Doré repartira sur les routes dès le mois d'avril pour une série de concerts acoustiques. Cette tournée d'une trentaine de dates (dont six concerts parisiens) débutera le 10 avril à Troyes et s'achèvera le 23 juin à l'Olympia de Paris. Les billets ont été mis en vente fin décembre et le succès est tel que des concerts supplémentaires ont été annoncés. A travers ces concerts très intimistes (du moins beaucoup plus que les Zéniths de la tournée précédentes), Julien Doré souhaite retourner à l'essence même de ses chansons, seul et sans artifice, en tête à tête avec son fidèle public.