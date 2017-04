Julien Doré, les reprises ça le connait. C’est d’ailleurs en reprenant « Moi Lolita » qu’il s’est fait connaitre du grand public il y a maintenant 10 ans (oui oui, ça ne nous rajeunit pas non plus !). Et forcément quand il est question de reprises, il faut toujours s’attendre à tout, en témoigne sa cover complétement barrée de "La Javanaise" en version japonaise. Cette fois, Julien Doré a jeté son dévolu sur Laura Pausini et son tube « La Solitudine ». Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, on le voit interpréter le titre en playback, l’air très concerné et le visage auréolé de petits cœurs. A défaut de nous faire entendre sa voix, le chanteur nous montre qu’il ne perd jamais son sens de l’humour !

Un peu d'amour dans la brume. #Esperluette #LauraPausini

« Un peu d’amour dans la brume » a légendé Julien Doré sous la vidéo qui, si on jete un coup d’œil aux commentaires, a visiblement donné un gros coup de chaud à ses 133.000 abonnés. « Laura Pausini a pris une claque mais elle est toujours canon ! » a souligné l’une de ses fans, ou encore « Tu devrais chanter plus souvent en italien, ça révèle ta sensualité c’est caliente… ». Effectivement il faut avouer que ça lui sied plutôt bien. Preuve en est avec la chanson « Romy », qui figure sur son dernier album en date. Actuellement en pleine tournée pour la promotion de &, Julien Doré sera en concert à Paris dans quelques jours. Alors forcément on a envie de lui poser la question : Julien, une reprise de Laura Pausini sur la scène du Zénith, chiche ou pas chiche ?