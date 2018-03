Julien Doré : Ses 5 meilleurs lives

Il y a des jours comme ça, on se lève, on pense que tout va bien, puis on allume sa télé ou on squatte Twitter et on découvre l’impensable. Julien Doré a annoncé qu’il allait prendre une petite pause à la fin de sa tournée. C’est mérité, on le voit partout, il cartonne avec ses albums et plus récemment avec son album acoustique Vous & Moi ! Faisons le deuil, ok c’est un peu fort et revenons, ensemble, sur les 5 meilleurs lives de Juju !