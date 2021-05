Julien Doré s'affiche en train de cuisiner sur Instagram, Clara Luciani le taquine !

Il y a quelques mois, Clara Luciani s'invitait sur le titre L'île au lendemain, extrait de l'album Aimée, dernier opus en date de Julien Doré. Si les deux artistes semblent être assez complices depuis leur collaboration, ils partagent définitivement le même humour. La preuve avec cette récente "altercation" sur les réseaux sociaux. Un échange totalement hilarant qui a beaucoup fait rire les internautes. Alors que l'interprète de Coco Câline publie une vidéo de lui en train de faire la cuisine sur le titre Un Beso d’Aventura, la chanteuse originaire du sud de la France commente sa photo : "Tu devrais parler à tes followers de ta salade de pâquerettes je pense" écrit-elle alors sur le ton de l'ironie. Un petit pique auquel le principal intéressé s'est empressé de répondre : "La pâquerette possède des vertus calmantes, dépuratives et aide à combattre la constipation (je te rappelle que c’est pour cette raison précise que je t’en avais fait une salade)" a t-il rétorqué avec beaucoup d'humour.

Des vannes totalement délirantes qui démontrent parfaitement l'humour piquant et acéré de Clara Luciani et Julien Doré. Tandis que la première s'apprête à dévoiler Cœur, son deuxième album, le second cartonne toujours avec Aimée, son dernier opus. Sinon, vous pouvez toujours les retrouver sur les réseaux sociaux où, comme vous pouvez le constater, les deux stars ne s'ennuient pas !