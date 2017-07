Julien Doré, Rihanna, Prince... La playlist du baiser pour encore mieux s'embrasser

En ce jeudi 6 juillet c’est la journée internationale du baiser, et il fallait bien fêter ça ! Que ce soit un bisou sur la joue, une grosse pelle dégoulinante ou un baiser tendre sur le front, s’embrasser ce n’est pas seulement bon pour votre régime, c’est bon pour le moral et ça renforce les liens. On ne saura vous le dire assez : embrassez-vous, aimez-vous bordel. Et avec l’été qui s’est installé, c’est encore mieux de se faire pleins de bisous ! Si vous vous sentez de le faire en musique, on vous invite à découvrir sans plus attendre notre playlist du baiser concoctée spécialement pour vous par la rédac’ de VirginRadio.fr. Julien Doré, Rihanna, Prince, Ed Sheeran, Katy Perry… Ils y sont tous pour vos plus belles embrassades !

Kiss It Better - Rihanna

Kiss Me Forever - Julien Doré

No You Girls - Franz Ferdinand

Kiss Kiss - Parov Stelar

Kiss Me - Ed Sheeran

Embrassez-vous - Brigitte

Kiss - Prince

I Kissed A Girl - Katy Perry

Kiss Land - The Weeknd

Besame Mucho - Dalida

Kiss Kiss - Tarkan

Big Bisous - Carlos