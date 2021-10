Julien Doré reversera les droits de la réédition de son album à une association

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. "Aimée a un an. Merci tellement pour cet amour infini avec lequel vous avez su l’envelopper si joliment. Mais croyez-moi, on va aimer encore …" écrivait l'artiste français sur son compte Instagram à l'occasion du premier anniversaire de son opus il y a quelques semaines. Un joli message de remerciements qui a aussitôt été liké par plusieurs milliers d'internautes. Mais pour l'heure, c'est avec l'annonce d'une réédition de son disque que ce dernier a décidé de frapper un grand coup...

"'aimée encore' est disponible dès maintenant en précommande. 100% de mes droits sur les ventes de cette réédition seront reversés aux @LesBlousesRoses" peut-on lire en légende d'une vidéo où Julien Doré promeut la sortie de son nouveau disque. On l'aperçoit portant un sweat aux couleurs de son projet en train de se rendre dans un bâtiment où l'interphone affiche les nouveaux titres qui figureront sur l'opus. En plus de Larme Fatale, en collaboration avec Eddy de Pretto, les fans de l'artiste pourront donc découvrir les morceaux O oe to oe rima, PESTO ou encore Larme Fatale 2.

Néanmoins, ce que nous apprend ce tweet posté il y a quelques heures par Julien Doré, c'est que le chanteur reversera l'intégralité de ses droits d'auteur sur les ventes de l'album à l'association Les Blouses Roses, qui intervient principalement auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en Ehpad. Un geste très généreux de la part de celui qui avait déjà récolté plus d'un million d'euros lors d'une tombola organisée au profit des personnes touchées par les dégâts de la tempête Alex, survenue début octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes. Bravo Julien !

« aimée encore » est disponible dès maintenant en précommande ???? https://t.co/LRMOxT11QJ100% de mes droits sur les ventes de cette réédition seront reversés aux @LesBlousesRoses ????✊ pic.twitter.com/1hcTHJS1SX — Golden Julien (@jdoreofficiel) October 26, 2021

Pour continuer d'écouter Julien Doré et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !