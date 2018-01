"Libérééééééée, délivréééééée, je ne mentirai plus jamaaaaaaaaais" - ça y est, vous l'avez en tête ? Bien. On ne va pas se mentir, cette chanson, c'est comme un vieux hit des années 80 : quand on l'a en tête, elle y reste. On ne compte plus le nombre de fois où tout ce que l'on a été capable de dire en l'entendant c'est "Oh, non". Mais bonne nouvelle, Julien Doré en personne va peut-être vous aider à vous réconcilier avec le titre phare de La Reine des Neiges. Parce que oui, quand Julien Doré (accompagné de Catherine et Liliane) reprend Libérée, Délivrée, c'est épique.

Il est de ces artistes qui peuvent reprendre tout et n'importe quoi - il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait de Moi Lolita pour en être sûr. Mais clairement, celle-ci, on ne l'attendait pas. Mention spéciale pour le costume qui apporte la petite touche finale. Dans un autre répertoire, il enchaîne ensuite avec Ne Me Quitte Pas (la chanson mythique de Jacques Brel). On vous rassure, quand il partira en tournée solo (déjà bien remplie), il ne devrait pas reprendre du Disney. Mais ça fait toujours du bien, ce genre de vidéo !