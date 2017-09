Julien Doré reprend Gainsbourg en japonais, Porto-Vecchio et Coco Câline en live dans Cauet S'Lâche

Jamais une émission de Cauet S'Lâche n'aura été aussi musicale ! Ce mardi 26 septembre, l'animateur a reçu une belle brochette d'invités dont Julien Doré, Léa Paci et Pascal Obispo dans son émission spéciale tournée en direct et avec un public de folie. Qui dit artistes invités, dit forcément performances live ! Et c'est Julien Doré qui a eu la chance d'ouvrir le bal en reprenant deux tubes de son quatrième album & : "Coco Câline" et son nouveau single sublime "Porto-Vecchio". Attention, une autre belle surprise de Julien Doré vous attend dans la première partie de cette émission de Cauet S'Lâche.

Après avoir repris son nouveau single "Porto-Vecchio", Julien Doré a osé s'attaquer à un trésor de la variété française : "La Javanaise" de Serge Gainsbourg. Mais le chanteur n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il s'est permis de chanter ce classique en... japonais ! Et le pire dans l'histoire ? C'est qu'on trouve cette version aussi réussie que l'originale. Sous les ordres de Cauet, Julien Doré a ensuite testé "Coco Câline" dans plusieurs langues avant de jouer la version originale qu'on adore. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission spéciale de Cauet S'Lâche !