Julien Doré reporte sa tournée mais annonce des dates supplémentaires !

Après plusieurs mois d'absence, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. Désormais, alors qu'il continue de promouvoir son dernier projet en dévoilant les clips de ses sons (celui de Waf est sorti il y a quelques jours), le chanteur révélé par la Nouvelle Star en 2007 semble se concentrer sur l'immense tournée qu'il entreprendra dans les prochains mois. Un rendez-vous que son public, ainsi que lui, ont hâte d'honorer !

Si le poids de la crise sanitaire s'amoindrit peu à peu, les restrictions liées aux grands rassemblements ne sont toujours pas levées. C'est notamment pour cette raison que Julien Doré a décidé de repousser le début de sa tournée à février 2022. "Les incertitudes entourant la reprise des concerts en salles fermées, en configuration DEBOUT, et en JAUGE PLEINE de + de 5000 personnes nous obligent malheureusement à décaler la tournée à début 2022." écrit-il en légende de sa dernière publication Instagram. Un véritable crève-cœur pour les milliers de fans de l'artiste qui devront donc encore patienter quelques mois avant de retrouver leur idole sur scène.

Jamais à court de surprises, Julien Doré a tout de même décidé de raviver le moral de ses troupes en annonçant des dates supplémentaires à Aimée la tournée. "Suite au succès du remplissage de la Tournée, je vous annonce ici l’ouverture d’un 3ème Bercy, d’un 3ème Zénith de Lille, d’un 2ème Zénith de Nantes, d’un 2ème Zénith de Rouen, d’un 2ème Zénith d’Amiens et d’un 2ème Forest National à Bruxelles grâce à VOUS !!!" poursuit-il avec beaucoup d'enthousiasme. Une décision qui porte désormais son nombre de concerts à 48 entre février et décembre 2022. Si avec ça, vous n'arrivez pas à aller voir le chanteur sur scène, on ne sait pas ce qu'il faut !