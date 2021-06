Julien Doré relève un défi en interprétant Il y a trop de gens qui t'aiment d'Hélène Ségara (VIDEO)

Il y a quelques mois, Clara Luciani s'invitait sur le titre L'île au lendemain, extrait de l'album Aimée, dernier opus en date de Julien Doré et certifié double disque de platine. Un projet qui semble les avoir conquis puisque le chanteur acceptait quelques mois plus tard de poser sa voix sur le morceau Sad & Slow, qui figure sur Cœur, le nouvel album de son acolyte. Si les deux artistes semblent être assez complices depuis ces collaborations musicales, ils partagent également le même humour dans la vie. La preuve avec leurs nombreuses réactions sur leurs réseaux sociaux personnels où ils se taquinent sans cesse et n'hésitent pas à se lancer des défis…

Dernier challenge en date ? Clara Luciani a demandé à Julien Doré d'interpréter le titre Il y a trop de gens qui t'aiment, d'Hélène Ségara, sur le plateau de l'émission La chanson challenge sur TF1. "Julien c'est un grand chanteur mais je ne l'ai jamais vu chanter ce type de chansons. C'est une chanson qui est quand même très romantique. Hélène c'est une chanteuse à voix avec sa sensibilité de femme" explique alors l'interprète de La grenade face à son ami très surpris de ce défi. "C'est une chanson que j'aime énormément et Hélène Ségara est une artiste que j'aime aussi. Je relève le défi avec un immense plaisir. (…) C'est une chanson qui n'est pas facile. C'est un peu stressant" confiait-il avant de monter sur la scène installée devant le château de Chambord pour l'occasion.

Interprété à la perfection par le chanteur révélé dans la Nouvelle Star, ce tube de l'année 2000 a retrouvé toute sa splendeur d'antan grâce à la voix suave et à l'originalité musicale de Julien Doré. Cerise sur le gâteau, l'artiste a été rejoint en pleine performance par Hélène Ségara en personne. Une arrivée totalement surprise qui a presque désarmé ce dernier. Le tout sous les yeux attendri de Clara Luciani, à l'origine de ce challenge, et qui a dû elle-même répondre au défi lancé par Julien Clerc sur le titre J'attends l'amour.