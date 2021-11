Julien Doré qui chante en tahitien sur son nouveau titre, voilà ce que ça donne ! (AUDIO)

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. "Aimée a un an. Merci tellement pour cet amour infini avec lequel vous avez su l’envelopper si joliment. Mais croyez-moi, on va aimer encore …" écrivait l'artiste français sur son compte Instagram à l'occasion du premier anniversaire de son opus il y a quelques semaines. Un joli message de remerciements qui a aussitôt été liké par plusieurs milliers d'internautes. Mais pour l'heure, c'est avec une réédition de son disque que ce dernier a décidé de frapper un grand coup. Un projet qui sera dévoilé le 26 novembre prochain et sur lequel on devrait retrouver plusieurs titres inédits.

En plus du morceau Larme Fatale, en collaboration avec Eddy de Pretto, les fans de l'artiste pourront donc découvrir les morceaux PESTO, Larme Fatale 2 ou encore O oe to oe rima, un titre de l'artiste hawaïen Bobby Holcomb que Julien Doré a dévoilé ce vendredi 12 novembre. S'il ne s'agit pas de la première fois que le chanteur interprète ce titre -il avait dévoilé il y a plus de trois ans une reprise du titre aux côtés de Silvio Cicero, un guitariste polynésien- il a cette fois décidé de le reprendre seul et de l'intégrer à la réédition exceptionnelle de son album. Un projet qui tient beaucoup à cœur de l'artiste puisque ce dernier avait déclaré sa flamme à la Polynésie Française en 2018 avant de se rendre sur place pour un concert : "Du fait de la distance qui nous sépare, l’imaginaire travaille beaucoup et les images qui arrivent de Polynésie font parties d’un rêve éveillé qu’on a tous et toutes envie de connaître un jour. Et cette chance immense elle est là dans quelques semaines pour moi et mes amis les musiciens, avec qui j’ai la chance de venir vous rendre visite". Une belle histoire qui se prolonge donc avec la sortie du titre O oe to oe rima et, peut-être, la venue de Julien Doré dans ce lieu paradisiaque lors de sa prochaine tournée.

