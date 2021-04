Julien Doré présente ses deux chiens à Martin Weill et c'est hilarant (VIDEO)

Il y a quelques jours, TMC diffusait une émission exceptionnelle centrée sur le thème de notre relation aux animaux. Parmi les invités choisis par le journaliste Martin Weill pour participer à ce projet, Julien Doré et ses deux chiens, Simone et Jean-Marc, étaient de la partie. Un moment hilarant que le chanteur révélé par la Nouvelle Star en 2007 a tenu à partager sur son compte Instagram dans une vidéo extraite de l'émission. On y voit l'interprète de Coco Câline et ses deux acolytes en pleine nature en train de profiter de l'extérieur. Ce dernier se confie sur sa relation très particulière avec ses deux bergers blancs suisses qu'il a même souhaité intégrer à quelques pans de sa carrière musicale.

Visiblement très enthousiastes face au journaliste de la 10ème chaîne, Simone et Jean-Marc n'ont pas manqué de lui démontrer leur affection en lui sautant littéralement dessus jusqu'à le faire tomber. "@simoneetjeanmarc n’ont pas respecté la chemise bleu ciel de @martinweill ???? À découvrir ce soir à 21h15 sur TMC, magnifique documentaire sur notre rapport avec les animaux" a ainsi écrit l'artiste français en légende de sa publication. Un moment tout à fait délicieux dans lequel Julien Doré rappelle tout de même qu'il ne considère pas ces deux compagnons comme des enfants mais bel et bien comme des animaux de compagnie. On vous laisse regarder cette vidéo qui a... du chien ! Forcément il fallait qu'on la fasse !