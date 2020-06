Julien Doré présente La Fièvre, Vianney étend sa tournée, Céline Dion aux Vieilles Charrues & Flo Delavega de retour... Toutes les news musique !

ENFIN ! Après de longs mois passés loin des projecteurs et de la scène, Julien Doré et sa poésie font leur grand retour: ce soir, dès 19h, l'interprète de Coco Câline nous offrira La Fièvre, son tout nouveau single. La bonne nouvelle pour ceux qui auraient peur de passer à côté, sachez que le lien est d'ores et déjà disponible.

Rappelez-vous ce qui s'était passé en octobre dernier ! À l'époque, ce sont plus de 55 000 places qui s'étaient arrachées en moins de neuf minutes sur les sites de vente en ligne pour le concert de Céline Dion à l'édition 2020 des Vieilles Charrues. Un événement malheureusement repoussé à l'année d'après en raison de la crise du Coronavirus. Toutefois, ces derniers jours, les festivaliers avaient pu se faire rembourser leurs places comme ils le souhaitaient. Des tickets qui ont été automatiquement remis en vente et qui se sont écoulés en moins de deux minutes. Non, vous ne rêvez pas ! Comme l'a annoncé le compte Twitter du célèbre festival, les 5000 billets restants pour le concert de Céline Dion le 15 juillet 2021 se sont tous envolées. On a bien dit TOUS. Une deuxième chance qu'ils étaient nombreux à attendre et qui présage déjà un magnifique événement. Alors, vous serez à nos côtés pour ce festival Virgin Radio ?

Quelques semaines après avoir annoncé son retour et dévoilé le titre N'attendons pas, premier single de son futur album, Vianney vient d'annoncer une deuxième partie de sa tournée en France. Une très bonne nouvelle pour les fans de l'artiste qui pourront, après l'annonce des petites salles, le retrouver près de chez eux dans de plus grands espaces. En effet, comme il l'écrivait en légende de sa publication, le jeune homme a souhaité s'épargner les zéniths afin d'être en osmose totale avec son public : "Pour nos retrouvailles je voulais des salles à dimension humaine. Et j’ai tellement hâte ????????❤️????" précise t-il. Seulement voilà, il semblerait que ce dernier n'ait pas totalement renoncé aux grandes salles. En effet, l'interprète de Pas là vient d'annoncer vingt villes dans lesquelles il se rendrait l'année prochaine. "2ème partie de tournée = LES GRANDES SALLES ????????????????❤️???? !!!________On vous prépare une petite dinguerie de spectacle ????????????" écrit Vianney en légende de son cliché qui précise que les billets seront en vente le 30 juin prochain.

Ce vendredi 26 juin, Madame Monsieur dévoilera Tandem, son nouvel album. Un opus de 22 titres dans lequel les deux artistes ont fait appel à de nombreux artistes pour des chansons inédites. Soprano, Christophe Willem, Slimane, Claudio Capéo ou encore Amir, ils sont nombreux à avoir accepté l'invitation du célèbre duo. "C'est un projet qui nous représente bien parce qu'il mélange plein de styles musicaux (...) Comme on est boulimiques de la création de chansons, ça fait du bien de travailler avec d'autres gens, de regarder ce qui se passe autour, de se dire : 'Tiens, si j'intègre une couleur musicale que je n'utilise pas d'habitude, ça va donner quoi ?'. Cet album est complètement dans notre ADN, il restera nous, mais teinté d'autre chose" ont-ils récemment confié.

Tout le monde se souvient de One World : Together At Home, concert organisé par Lady Gaga pendant le confinement. Eh bien l'Organisation Global Citizen (qui avait déjà pris part à ce concert) réitère : le 27 juin prochain prochain, de nombreux artistes se réuniront de façon virtuelle pour mieux offrir un show spectaculaire. On attend ainsi Christine & The Queens, Shakira, Justin Bieber ou encore Coldplay.

Présenté par Dwayne Johnson, le concert aura pour but de « mettre en lumière l'impact disproportionné qu'a eu le Covid-19 sur les communautés marginalisées comme les gens de couleurs, ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté ou ceux qui font face à la discrimination ». Le show sera diffusé sur la chaîne Youtube de la Commission européenne, mais sera aussi retransmis par CStar dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin à 0h45.

Le 26 juin 2020 sera une belle journée pour tous ceux qui, pendant des années, ont suivi les Fréro Delavega. Après des années de silence (et de calme), Flo Delavega nous revient plus inspiré et lumineux que jamais avec un nouveau morceau, Printemps Eternel. Celui qui a connu le succès, les tubes intemporels et les concerts à guichet fermé semble prêt à revenir sur le devant de la scène.