Julien Doré prend le large dans le clip de La bise (VIDEO)

Après plusieurs mois d'absence, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. Alors qu'il reprendra bientôt le chemin de la scène pour une immense tournée à travers toute la France, l'artiste révélé par la Nouvelle Star en 2007 continue de surfer sur le succès de son dernier opus en dévoilant le clip du single La bise.

Pour l'occasion, celui qui vient d'annoncer qu'il serait coach dans The Voice Kids la saison prochaine a décidé de prendre le large. Littéralement. On le retrouve donc sur un petit bateau siglé Metallica et accompagné de ses deux musiciens, l'un au synthé et l'autre à la guitare. Vêtu d'un très simple costume blanc et de lunettes de soleil, le chanteur se montre très simple, comme à son habitude. Un titre aux paroles sans équivoque puisqu'il parle d'une personne qui refuse de l'embrasser : "Pourquoi tu m'fais la bise? / Moi, je voulais t'embrasser, yeah yeah yeah / Toi, t'as penché comme à Pise / Gauche ou droite, t'as hésité" entonne t-il sur la proue de son petit navire, son sourire malicieux gravé sur le visage.