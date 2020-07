Julien Doré partage la tracklist d'Aimée, son nouvel album (VIDEO)

S'il vous fallait une raison de (déjà) vous préparer à la rentrée, sachez qu'elle est toute trouvée : le 4 septembre prochain, Julien Doré dévoilera son nouvel opus, Aimée. Après quelques années d'absence (et de repose mérité), le plus poète des artistes francophone nous promet un album aussi travaillé que les précédents. S'il a teasé tout au long de la semaine dernière ce nouveau chapitre de sa carrière, l'artiste a finalement partagé la tracklist de cet album à venir.

La Fièvre

Barracuda 1

Kiki

La bise

Nous

Ami

Bla-Bla-Bla

Waf

Lampedusa

Barracuda 2

Aussi, notez que quelques collaborations (prestigieuses) sont à prévoir. Attendez-vous à retrouver des artistes tels que Clara Luciani ou encore Caballero et Jeanjass. Côté vidéo, Julien Doré a tout misé sur l'humour qu'on lui connait - et ça marche. Notez que l'opus est d'ores et déjà en pré-commande !