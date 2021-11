Julien Doré papa ? Le chanteur se confie lors d'une interview !

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. "Aimée a un an. Merci tellement pour cet amour infini avec lequel vous avez su l’envelopper si joliment. Mais croyez-moi, on va aimer encore…" écrivait l'artiste français sur son compte Instagram à l'occasion du premier anniversaire de son opus il y a quelques semaines. Un joli message de remerciements qui a aussitôt été liké par plusieurs milliers d'internautes.

Alors qu'il vient tout juste d'entamer l'immense tournée de son opus à succès, Julien Doré avait tenu à être présent le vendredi 29 octobre pour un Virgin Radio Live exceptionnel à la Carrière de Nantes. Un moment magique qu'il a pu partager avec nos auditeurs avant de reprendre la route. Attendu aux quatre coins de l'hexagone dans les mois qui arrivent, le chanteur révélé par la Nouvelle Star vient également de faire des révélation très étranges lors d'une interview pour le magazine Gala. En effet, alors qu'il était interrogé par Nikos Aliagas, l'interprète de Coco Câline s'est laissé aller à quelques révélations sur sa vie privée. Ainsi, durant l'entretien, lorsque l’animateur lui demande quelle est la phrase qu’il ne se serait jamais imaginé prononcer un jour, le chanteur répond : "Je fais un biberon ?". Des propos qui ne révèlent pas officiellement la paternité du chanteur même si lorsque Nikos Aliagas l’interroge une nouvelle fois sur la phrase que le chanteur n’aurait jamais pensé entendre de sa vie, il balance un seul et unique mot : "Papa" !

Très secret sur sa vie privée, Julien Doré admet donc à demi-mot qu'il connaît enfin les joies de la paternité. Si on ne sait absolument pas avec qui le chanteur a eu cet enfant, ou encore si c'est une adoption, on sait tout de même que cet être semble avoir chamboulé la vie de l'homme de 39 ans. Un tournant radical dans la vie de l'artiste que l'on pourrait retrouver aisément dans son prochain album. On a hâte !