Julien Doré ose tout sur Instagram, un set inédit de Daft Punk, le 6ème album de Justin Bieber et les 10 ans de 21 d'Adele... Toutes les news Musique !

Retrouver les Daft Punk sur scène, on en rêve tous. Mais avec la pandémie qui sévit actuellement, il faudra malheureusement patienter avant de pouvoir espérer les entendre de nouveau en live. La bonne nouvelle, c'est qu'en cette période morose, Benoît Chow, 25 ans, vient de nous faire un beau cadeau : un "set' inédit des Daft Punk enregistré sur cassette. Le samedi 18 novembre 1995, les Daft Punk se produisent sur la scène du Privé - la discothèque que dirigeait le père du jeune homme, aux Angles (Gard). "Je savais que ces K7 existaient, car tout était enregistré, mais il nous reste très peu de ces archives", explique t-il alors à l'AFP.

Alors qu'il télé-travaillait depuis la résidence de ses parents, le jeune Benoît tombe sur ce petit trésor : "J'ai retrouvé un carton de cassettes que je connaissais et je me suis mis à regarder ce qu'il y avait vraiment dedans, et j'ai vu ces K7!", explique t-il. Il retrouve ainsi deux cassettes : "Daft Punk n°1" et "Daft Punk n°2" qui contiennent un enregistrement de 2 heures 54 minutes.

Vous l'attendiez depuis des années, il l'a fait ! Julien Doré est enfin de retour après une longue absence médiatique. Porté par les titres La fièvre et Barracuda II, le chanteur révélé au grand public grâce à La Nouvelle Star vient de sortir son album Aimée, qui s'est directement classé en tête des charts français. Un joli retour sur le devant de la scène qui devrait également permettre au chanteur de débuter une grande tournée à travers l'hexagone dès le mois d'octobre 2021. Mais en attendant, c'est sur Instagram que ce dernier a décidé de rester au plus près de ses fans. Pour ce faire, l'interprète de Coco Câline n'a pas hésité à se dénuder à l'occasion d'une séance photo réalisée lors d'essayages pour les prochaines Victoires de la Musique. Un cliché qui a tout de suite recueilli l'attention des internautes et récolté pas moins de 28 000 mentions "j'aime" en moins de deux heures... On vous laisse jeter un coup d'oeil !

Les fans sont en ébullition et Twitter ne parle que de ça : visiblement, Justin Bieber serait prêt à dévoiler son sixième album - opus qui succèdera à Changes, dévoilé en 2020. Celui qui nous offrait Anyone (morceau écrit en hommage à son épouse Hailey Bieber) il y a quelques semaines semble prêt à nous offrir de nouveaux morceaux : "Parcourant la liste des titres de l'albums", a t-il ainsi commenté sur Instagram.

Bien que Changes ait cartonné lors de sa sortie, la situation sanitaire a empêché l'artiste de parcourir le monde pour le défendre. Mais, le chanteur canadien ne s'est pas avoué vaincu, bien au contraire : l'interprète de Sorry a livré un concert (virtuel) mémorable pour le Nouvel An et s'est visiblement penché sur de nouveaux projets musicaux. Pour l'heure, aucun indice concernant cet éventuel album n'a été dévoilé : aucun titre, aucune date de sortie... il faudra donc faire preuve de patience. Mais une chose est sûre, celui qui a battu un nouveau record sur Spotify il y a quelques semaines n'a pas fini de nous surprendre.

Son prochain album est attendu avec une impatience démesurée : Adèle s'est faite discrète depuis la sortie de 25 (où l'on retrouvait notamment l'excellent Hello) mais une chose est sûre, la popstar travaille activement sur la suite ! Bien qu'il faille attendre encore un peu avant de pouvoir entendre de nouveaux morceaux signés Adele, l'interprète de Rolling in the Deep a célébré ce week-end les dix ans (oui, déjà) de son très applaudi 21 : rappelons que l'album est le plus vendu du 21ème siècle (rien que ça) après près de 31 copies écoulées (physiques mais aussi digitales).

"Joyeux anniversaire, vieil ami !", s'est-elle exclamée. "C'est fou, je ne me souviens que très peu de ce que je ressentais il y a dix ans. Mais je vous remercie du fond du cœur de nous avoir fait entrer dans vos vies et de m'avoir permis d'être la bande sonore de certaines d'entre elles". On parie que ses prochains morceaux feront -eux aussi- partie des bandes-originales de nos vies.