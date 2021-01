Julien Doré ose tout dans sa dernière publication Instagram (PHOTO)

Vous l'attendiez depuis des années, il l'a fait ! Julien Doré est enfin de retour après une longue absence médiatique. Porté par les titres La fièvre et Barracuda II, le chanteur révélé au grand public grâce à La Nouvelle Star vient de sortir son album Aimée, qui s'est directement classé en tête des charts français. Un joli retour sur le devant de la scène qui devrait également permettre au chanteur de débuter une grande tournée à travers l'hexagone dès le mois d'octobre 2021. Mais en attendant, c'est sur Instagram que ce dernier a décidé de rester au plus près de ses fans. Pour ce faire, l'interprète de Coco Câline n'a pas hésité à se dénuder à l'occasion d'une séance photo réalisée lors d'essayages pour les prochaines Victoires de la Musique. Un cliché qui a tout de suite recueilli l'attention des internautes et récolté pas moins de 28 000 mentions "j'aime" en moins de deux heures... On vous laisse jeter un coup d'oeil !

"Pull marine ???? On essaie toute la garde-robe avec @goledzinowski aujourd’hui pour trouver une tenue Victoires de la Musique ???????? On pense quoi de ce pull ? ????" questionne alors Julien Doré en légende de deux clichés sur lesquels il apparaît, torse nu et tatouages apparents sur le premier, vêtu d'un simple pull bleu marine sur le second. De quoi en faire pâlir certain.e.s ! Sacré lors de la cérémonie des Étoiles de la Nouvelle Scène Virgin Radio avec son titre La fièvre, l'artiste originaire du sud de la France marque un énorme retour en force depuis quelques mois. Un parcours sans encombre qu'il parvient toujours à réaliser avec le talent et l'originalité qu'on lui connaît depuis ses débuts.