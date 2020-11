Julien Doré organise une tombola au profit des sinistrés de la tempête Alex !

Quelques semaines après la sortie de son album Aimée, déjà certifié disque d'or, Julien Doré est bien décidé à utiliser sa popularité à bon escient. Très touché par les dégâts causés par la tempête Alex, survenue début octobre dans les Alpes-Maritimes, le chanteur révélé par la Nouvelle Star a décidé de s'engager en organisant une importante levée de fonds. Aidé par ses amis du show business, l'interprète de Coco câline organise donc une tombola grâce à laquelle il sera possible de remporter de nombreux lots prestigieux. Une opération annoncée directement depuis les réseaux sociaux de l'artiste.

"J’organise une tombola avec une vingtaine de lots d’ami.e.s artistes et sportifs afin de lever des fonds pour les sinistrés des Alpes-Maritimes par la tempête Alex. Le village de mon enfance St-Martin-Vésubie a été détruit en partie par la tempête, c’est l’endroit où j’ai écrit et enregistré mon précédent album, et l’endroit où j’ai passé mon enfance. Je tiens à les aider autant que possible. 100% des ventes de tickets seront reversées au @secourspop des Alpes Maritimes, qui œuvre au quotidien sur place auprès des victimes touchées par cette catastrophe naturelle." peut-on lire sur l'une des dernières publications Instagram de Julien Doré.

Bien décidé à récolter un maximum d'argent pour le Secours Populaire, le chanteur français a contacté de nombreuses célébrités en mesure de lui fournir des lots intéressants. En plus de la veste, de la moto et du casque issus du clip de la chanson Le Lac, le grand public pourra tenter de remporter les manuscrits de Petite Marie et Je l'aime à mourir, écrit de la main de Francis Cabrel, le clavier midi d'Angèle, la guitare de Nicola Sirkis ou celle de Louane, une paire de chaussures d'Isabelle Adjani ou encore le violon de Jean-Jacques Goldman. Des lots exceptionnels qui pourraient être à vous pour la modique somme de 1 euro.

Si vous voulez participer à la tombola Karmadon, au profit du Secours Populaire qui vient en aide aux sinistrés de la tempête Alex, il vous suffit de vous rendre sur ce site et d'acheter les fameux tickets qui pourraient vous permettre de repartir avec l'un des vingt lots proposés lors de cet événement. Ne tardez pas trop, vous avez jusqu'au 16 décembre !