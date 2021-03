Julien Doré nous ramène en 2007, à l'époque de Nouvelle Star (VIDEO)

L'artiste a parcouru un sacré chemin en 14 ans. En 2007, Julien Doré se présentait au casting de la Nouvelle Star avec son ukulélé sous le bras. S'il a failli ne même pas accéder à la compétition, l'artiste s'est -au fil des semaines- démarqué du reste des candidats : sa reprise de Moi Lolita en avait séduit plus d'un. Plus de dix ans plus tard, Julien Doré peut se vanter de s'être bâti une belle (très belle) carrière : Aimée, son dernier album vient tout juste d'atteindre les 200 000 ventes et d'ici quelques mois (si la crise sanitaire le permet), il sera de retour sur scène. Sur Instagram, l'interprète de Nous s'est offert un petit retour vers le passé :

"2007-2021 Rien ne bouge", s'exclame t-il. "Moi j’avais failli me faire virer & finalement je suis toujours là à faire le kakou". 14 ans, cinq albums studio et deux Victoires de la Musique plus tard, Julien Doré est toujours là, c'est vrai. Et on espère le voir encore longtemps dans notre paysage musical français.