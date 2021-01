Julien Doré nous offre un live symphonique de La fièvre (VIDEO)

"C’était hier, c’était La Fièvre en version symphonique & c’était un plaisir. Merci à @yvancassar, l’orchestre & les équipes techniques pour cet incroyable moment. J’espère que ça vous a plu ? ????????" questionnait Julien Doré il y a quelques jours en légende de sa dernière publication Instagram. Invité exceptionnel de cette soirée diffusée samedi soir sur France 2, le chanteur a, une fois de plus, su envoûter le public grâce à une prestation impressionnante. Premier tube de son nouvel album Aimée, déjà certifié disque de platine, La fièvre s'est imposé en quelques mois comme l'un des titres les plus diffusés sur les ondes de radio. Il faut dire qu'avec une mélodie efficace et des paroles entraînantes, le titre du chanteur révélé par La Nouvelle Star a tout pour plaire. Mais cette fois-ci, c'est aux côtés d'un orchestre symphonique que nous redécouvrons -toujours avec le même plaisir- une nouvelle version du morceau. Un moment hors du temps qui a immédiatement séduit les internautes -ils sont pour l'instant plus de 92 000 à avoir aimé la publication- ainsi que le public présent dans le théâtre du Châtelet. On vous laisse constater par vous-même !