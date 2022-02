Julien Doré met en vente le "pack du hater", pour tous ceux qui ne l'aiment pas (PHOTO)

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. Alors qu'il vient tout juste d'entamer l'immense tournée de son opus à succès, Julien Doré avait était présent le vendredi 29 octobre pour un Virgin Radio Live exceptionnel à la Carrière de Nantes. Un moment magique qu'il a pu partager avec nos auditeurs avant de reprendre la route.

Attendu aux quatre coins de l'hexagone dans les mois qui arrivent, le chanteur révélé par la Nouvelle Star en 2007 vient de dévoiler les premiers objets qui seront mis en vente pour le merchandising de sa tournée. Alors que la plupart des artistes se contentent de sweats, de t-shirts, d'affiches et de cartes postales, Julien Doré a souhaité, comme à son habitude, s'écarter du lot. C'est donc tout naturellement que ce féru des réseaux sociaux à dévoilé son "pack du hater". Le principe ? Des badges à attacher à ses vêtements sur lesquels on peut lire des phrases haineuses à l'encontre du chanteur : "J'en peux plus de Julien Doré", "C'est qui Julien Doré", "Julien Doré chante mal" ou encore "Ma mère écoute Julien Doré". Un objet absolument hilarant qui montre toute l'autodérision dont fait preuve l'interprète de Coco Câline depuis ses débuts. "Chers haters, pour toute cette force que vous m’offrez depuis des années, ce pack vous est dédié" écrit-il avec humour en légende de sa publication.

