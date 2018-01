C'est l'un des rendez-vous musicaux incontournables en France. La 33ème cérémonie des Victoires de la Musique se tiendra le 9 février prochain à la Seine Musicale et les nominations viennent juste de tomber. Cette année, c'est Orelsan qui mène la danse ! En lice dans trois catégories dont celle du meilleur artiste masculin, le rappeur de 35 ans s'impose comme grand favori avec La Fête Est Finie. Récompensée d'une Victoire en 2016 pour Chambre 12, Louane n'est pas en reste. Avec son nouvel album, la jeune femme est nommée à deux reprises, dans les catégories meilleure chanson originale et meilleure artiste féminine. Parmi les prétendants aux Victoires, on retrouve également Charlotte Gainsbourg (artiste féminine), Kyo et leur single "Ton Mec" (chanson originale), Julien Doré (concert) ou encore Brigitte (album de chansons) et Shaka Ponk (album rock). Présentée par Daphné Bürki, la cérémonie sera diffusée en direct sur France 2. La liste complète des nominations est à retrouver juste en dessous !

Dans un instant, suivez ici l'annonce des nommés des #Victoires2018 de la Musique ! ♫ pic.twitter.com/M90opeewkG — France 2 (@France2tv) January 9, 2018

Artiste féminine

Charlotte Gainsbourg

Louane

Catherine Ringer

Artiste masculin

Bernard Lavilliers

Orelsan

Soprano

Chanson originale

Kyo - Ton Mec

Louane - Si T'étais là

Soprano - Roule

Big Flo & Oli - Dommage

Album de chansons

Brigitte - Nues

MC Solaar - Géopoétique

Albin de la Simone - L'un de Nous

Album révélation

Juliette Armanet - Petite Amie

Petit Biscuit - Presence

Aliose - Comme On Respire

Album rock

BB Brunes - Puzzle

Shaka Ponk - The Evol

Lady Sir - Accidentally Yours

Album de musiques urbaines

Orelsan - La Fête Est Finie

Big Flo & Oli - La Vraie Vie

Lomepal - Flip

Album de musiques électroniques

Alb - Deux

Fakear - Karmaprana

Dominique Dalcan - Temperance

Album de musiques du monde

Amadou & Mariam - La Confusion

-M-, Toumani Diabate & Sidiki Diabate, Fatoumata Diawara - Lamomali

Oumou Sangare - Mogoya

Révélation scène

Eddy de Pretto

Gaël Faye

Fishbach

Concert

Julien Doré

Camille

Gérard Depardieu

Création audiovisuelle