Après le succès du & Tour qui s'est achevé en décembre dernier à l'AccorHotels Arena de Paris, Julien Doré repartira sur les routes dès le mois d'avril. Et cette fois, pas de super production et de salles gigantesques. Le chanteur sera seul sur scène et interprètera les titres de son nouvel album acoustique, attendu pour ce vendredi 2 mars. A travers cette tournée très intimiste nommée Vous Et Moi, Julien Doré souhaite retourner à l'essence même de ses chansons, en tête à tête avec son fidèle public. Très proche de ses fans, le chanteur a carrément décidé de les inviter à assurer les premières parties de ses concerts ! Ainsi, si vous vous sentez l'âme d'un artiste et que vous avez envie de monter sur scène pour partager votre art avec un public, arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire car Julien Doré a un message pour vous : "Les amis, je vous le dis. Mes premières parties de cette tournée, ce sera vous!, a t-il annoncé sur ses réseaux sociaux. Si vous l'acceptez, si vous en avez envie, si cette envie est enfouie, quelque part, peut-être même oubliée, nous irons la chercher, vous & moi." Alors, qui est prêt à relever le défi ?

Seules conditions pour pouvoir participer : être âgé de plus de 18 ans, venir seul(e) sur scène et se sentir capable de présenter, pendant 15 min, vos chansons, vos compositions ou votre histoire. Ceux qui souhaitent tenter leur chance doivent envoyer leur candidature ICI en joignant une vidéo de leur performance et en précisant la ville où ils aimeraient se produire. Julien Doré sera en concert dans toute la France jusqu'à juin 2018. Cette tournée d'une trentaine de dates (dont six concerts parisiens) débutera le 5 avril à Fouesnant (Bretagne) et s'achèvera le 23 juin à l'Olympia de Paris. Pour chacun de ses concerts, le chanteur choisira lui-même qui sera invité(e) à ouvrir son spectacle. On souhaite donc bonne chance à tous les candidats !