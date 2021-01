Julien Doré lance son filtre Insta et vous allez être accro !

L'on n'arrête plus Julien Doré ! Celui qui a fait son grand retour en septembre dernier avec l'excellent Aimée (album sacré disque de platine) enchaîne les distinctions : La Fièvre a été sacrée Chanson Francophone de l'année aux Etoiles de la Nouvelle Scène Virgin Radio et d'ici quelques jours, Julien Doré sera en lice aux prestigieuses Victoires de la Musique (notamment dans la catégorie Création Audiovisuelle pour le clip de "Nous"). Et justement, en parlant du titre "Nous", l'artiste vous a réservé une petite surprise ! Et pour la découvrir, il faut se rendre sur Instagram.

L'artiste a lancé un nouveau filtre Instagram - et pas des moindres (pour rappel, un filtre avait déjà été créé pour promouvoir La Fièvre) ! Il vous suffit de le télécharger et de vous amuser. Le principe ? Cligner des yeux dès que l'avatar de Julien Doré -à cheval sur son dinosaure- rencontre un obstacle. Puisque le jeu s'inspire du clip, le tout est évidemment accompagné de la chanson ! Alors si vous êtes de ceux qui ont joué au jeu T-Rex Game made in Google, si vous vous sentez capable de battre le record de Julien Doré, c'est le moment de le prouver !