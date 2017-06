Julien Doré, la plus belle surprise des Francos Montréal !

Le festival des Francos de Montréal est LE rendez-vous de la chanson française, devenu incontournable au Québec. Chaque année, le festival offre sur dix jours une programmation alliant des piliers de la chanson française et découvertes, permettant ainsi à de nombreux artistes d’émerger. Cette année, côté frenchy, on compte Vianney, Paradis, Frànçois & The Atlas Mountains, Julien Doré, Bigflo & Oli ou encore Zaho – que du lourd ! VirginRadio.Fr était de la partie, on vous raconte ce Julien Doré !

Cela faisait deux ans que notre chevelu adoré - Julien Doré n’avait pas mis les pieds aux Francos. Comme à son habitude, l’accueil fut ultra chaleureux et il le rend bien à son public. Les québécois ont une réelle attache avec le chanteur français depuis son album LØVE. Ils connaissent par cœur les hits de Doré. Avec un premier concert, samedi soir au Metropolis où il partageait la scène avec Peter Peter, hier soir, il a surpris tout le monde en annonçant un concert gratuit sur la scène Ford. Les paroles de chaque chanson résonnent au cœur de la rue Sainte-Catherine.

Comme à son habitude, son aura séduit le public dès les premiers pas de danses esquissés. Dans sa valise musicale, on compte les titres de son nouvel opus « & ». Quel plaisir de se délecter en écoutant « Le Lac », « Coco Câiline » (sans le panda) ou les classiques « Paris-Seychelles », « Chou Wasibi » ou «Kiss Me Forever ». Avec son crew, sur « En attendant l’hiver », Doré propose de nouveaux arrangements musicaux pour donner une nouvelle vie à ce titre noir.

« c’était tellement beau de vivre ça avec vous ! »

Le séducteur français use de tous ses charmes pour se mettre le public dans sa poche : œil de biche, poses sexy, humour ravageur & proximité avec le public, le cocktail Julien Doré fonctionne à merveille et le public en redemande, et nous aussi par la même occasion !

Il clôture le show par un titre de dernier album « & » très sombre et puissant.

En effet avec « De Mes Sombres archives », Julien Doré et ses musiciens rentrent dans une transe contagieuse. Avec ce dernier titre, ils se lâchent complètement, sont dans une fusion totale pour notre plus grand plaisir. Le public s’est tu pour laisser parler la musique, on pouvait voir la chair de poule sur beaucoup de bras de l’assemblée.

Après le Japon, l’univers Julien Doré a encore frappé, mais cette fois-ci de l’autre côté de l’atlantique. Il sera possible de revoir Julien Doré sur scène prochainement aux Arènes de Nîmes le 6 juillet où il célèbrera son 35ème anniversaire ou encore le 14 juillet aux Francofolies de La Rochelle.