Et un succès de plus pour « & » ! Le quatrième album de Julien Doré semble décidément bien parti pour faire aussi bien que son prédécesseur « LØVE », écoulé à 400 000 exemplaires. Porté par le single « Le Lac » et publié en octobre 2016, « & » s’était classé numéro 1 des ventes dès sa première semaine d’exploitation et vient de décrocher une nouvelle récompense. Six mois après sa sortie, l’album est certifié triple Disque de Platine ! Le streaming ayant maintenant été incorporé au système de comptabilisation des ventes d’albums en France, Julien Doré a vendu l’équivalent de 300 000 exemplaires à travers le pays, un très joli score !

Touché par le succès grandissant de cet album qu’il défend actuellement en tournée dans toute la France, le chanteur a adressé un chaleureux message à ses fans afin de les remercier pour leur soutien. « Chers amoureux amis face à la brume du monde, comment vous remercier, encore et toujours pour votre soutien solaire si précieux… Je suis si fier, si heureux de partager ces moments d’énergie avec vous. L’album est déjà triple Platine… 300 000 mercis… ». Pour poursuivre son ascension dans les charts, le chanteur mise désormais sur le très solaire « Coco Câline », l’un des titres les plus efficaces de l’album. Toujours sur la route, Julien Doré sera en concert à Paris la semaine prochaine pour trois dates au Zénith. Il achèvera cette tournée en apothéose avec un show unique à l’AccorHotels Arena de Paris le 15 décembre.