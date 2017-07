Julien Doré, Katy Perry, Ed Sheeran... les meilleurs clips du premier semestre 2017 

C'est l'heure de bilan de mi-saison sur VirginRadio.fr ! On vous sort un peu de la torpeur de l'été avec notre top des meilleurs clips du premier semestre de 2017. De janvier à juin on en a vu passé de superbes images donnant vie à nos chansons préférées. Il y a eu des clips très drôles, d'autres terrifiants, d'autres à couper souffle et puis aussi des vidéos qui nous ont donné matière à réfléchir. Rendez-vous à la fin de l'année pour découvrir la crème de la crème des vidéos clips de 2017. Mais en attendant régalez vous avec ces dix vidéo très réussies. Une sélection très subjective et dans le désordre !

Katy Perry est connue pour s'investir à fond dans ses clips. En signant son retour avec Chained To The Rhythm, la chanteuse ne nous a pas déçu. Le parc d'attraction dans lequel elle se met en scène est bien plus amer que son apparence sucrée.

C'est une lyrics vidéo façon karaoké que Julien Doré a choisi pour son titre tout doux, tout mignon, Coco Câline. Avec son adorable panda en peluche qui danse au rythme de la chanson, le clip est assez irrésistible et c'est l'artiste en personne qui l'a co-réalisé !

The Weeknd a sorti de nombreux clips en 2017 mais notre préféré reste sans conteste celui de Secrets. Pour l'une des meilleures chansons de Starboy, le canadien a choisi un clip hypnotique qui joue sur la géométrie et la notion de double. Captivant à l'image du morceau !

Møme nous avait confié en interview être passionné de vidéo et s'intéresser de près à l'esthétique de ses propres clips. Avec Why Is It, il confirme son goût pour les images très soignées et bien léchées.

Queen Lana fait elle aussi partie des artistes qui font très attention à leurs clips. Alors quand elle revient avec la première chanson extraite de son album à paraître, elle ne fait pas les choses à moitié. Allure virginale, fleurs dans les cheveux, esthétique années 60 mais aussi... voyage dans l'espace et concert sur la lune. Tout simplement et c'est sublime !

Thunder est un clip en noir et blanc mais surtout très inquiétant ! Avec ses créatures un peu chelou qu'on croirait tout droit sorties d'un film de science-fiction, Joseph Khan nous intrigue bien plus que quand il mettait en image le Bad Blood de Taylor Swift !

Vous avez toujours rêvé de chanter et danser de manière déjantée votre chagrin dans un club, puis dans la rue ou sur le toit d'une voiture ? Lorde l'a fait pour vous ! C'est l'énergie folle qu'elle déploie dans Green Light qui nous a séduit et nous donne envie de l'imiter.

Une garden party qui tourne au barbecue sanguinolent ça vous tente ? C'est le programme de la Vampire Mai Lan mais si vous avez peur du sang, on vous conseille de passer votre chemin...

On avait été assez déçu par le clip planplan de Shape Of You mais avec Galway Girl, Ed Sheeran propose une vidéo amusante et hyper dynamique. Filmée façon Go Pro et avec la participation de l'actrice Saoirse Ronan, la vidéo nous donne vraiment l'impression de passer une soirée au Pays de Galle !

Petit voyage dans l'Amérique des 90's avec le clip d'On Hold de The XX. Romy, Oliver et Jamie nous invitent dans un groupe de lycéens et nous donnerait presqu'envie de les rejoindre pour faire la fête !