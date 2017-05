Julien Doré, Jamiroquai, Shawn Mendes.. Les concerts de mai à ne pas manquer à Paris

Quand on habite dans la capitale, on ne va pas se mentir, on a la chance d’avoir un peu tous les artistes en tournée en France qui passe dans sa ville. La liste est longue chaque mois, mais budget et emploi du temps obligent, cela impose de devoir faire des choix (difficiles). Heureusement, la rédac’ est là pour vous proposer sa sélection mensuelle des concerts à ne pas manquer à Paris, et mai ne vous laissera sûrement pas sur votre faim. Entre artistes émergents de la nouvelle scène française à des pop stars internationales en passant par des colosses du live, il y en aura encore pour tous les goûts ce mois-ci. En mai fais ce qu’il te plait, et va surtout voir des concerts. Suivez le guide signé VirginRadio.fr !

03/05 : Loic Nottet au Trianon

Depuis le succès de son single Million Eyes et de son premier album Selfocracy sorti en mars dernier, le Belge Loic Nettet s’est fait une place de choix dans le coeur du public français. C’était donc tout naturellement que le Selfocracy Tour passe pas moins de deux fois à Paris dont un Trianon tout en proximité.

04/05 : Part-Time Friends à la Maroquinerie

Part-Time Friends, c’est le duo pop folk irrésistible du moment qui monte, qui monte depuis la sortie de son premier album Finger Crossed en mars 2016. Leur musique transporte, chacune de leur chanson raconte une histoire et le groupe compte bien vous embarquer dans son univers qui fait rêver ce mois-ci à la Maroquinerie.

9, 10, 11/05 : Julien Doré au Zénith de Paris

Alors que le quatrième album studio de Julien Doré & vient d’être certifié triple disque de platine, Julien Doré se paie pas moins de 3 zéniths d’affilée ce mois-ci et il faut dire ça tombe plutôt bien pour fêter son dernier exploit ! & nous propose un voyage inspiré et inspirant, et le chanteur originaire d’Alès promet une nouvelle fois de nous offrir un périple inoubliable.

15/05 : Kungs à l’Olympia

On avait beaucoup misé sur le jeune Kungs, aka Valentin, dès ses tubes et la sortie de son tube This Girl. L’artiste âgé tout juste de 20 ans a joué durant deux dates au prestigieux festival Coachella 2017 et revient aux sources le 15 mai prochain à l'Olympia, pour un live qui s'annonce tout aussi prodigieux que celui qu’il a donné en Californie !

16/06 : Concert Privé de Jamiroquai, Mome, Eugénie et Tess au Casino de Paris

Depuis son retour avec le nouvel album Automaton, Jamiroquai n’avait jusque là donné qu’une seule date de concert en France (très vite sold out) et a choisi Virgin Radio pour retrouver son public dans un cadre plus intimiste. Jay Kay et sa bande seront en concert privé le mardi 16 mai prochain au Casino de Paris et seront entourés par les plus grands artistes pop électro de Virgin Radio avec Tess, Mome et Eugénie !

24/05 : Shawn Mendes à l’AccorHotels Arena

En deux albums seulement, Shawn Mendes est devenu l’une des pop stars les plus prisées du monde. Le Canadien a même joué à guichet fermé au Madison Square Garden à New York et a immortalisé ce moment en sortant l’album live du concert fin 2016. Dans le cadre de son Illuminate World Tour, Shawn sera à l’AccorHotels Arena et promet d’envoûter l’assemblée avec sa voix d’or.

30/05 : Mat Bastard à la Maroquinerie

Après avoir été le leader du groupe Skip The Use de 2008 à 2016, Mat Bastard s’est lancé en solo avec un premier single More Than Friends. Pour l’avoir vu d’innombrables fois en live, on peut vous dire que Mat Bastard est une vraie bête de scène, et même avec un style moins énervé et plus pop pour son projet solo, il risque de retourner la Maroquinerie à la fin du mois.

Mais aussi… 03.05 Rocky à la Gaité Lyrique / 06.05 Cassius à la Clairière / 08.05 PVRIS au Trabendo / 13.05 Julian Perretta à l’Elysée Montmartre / 16.05 The Kooks à l’Olympia / 21.05 Alma aux Étoiles / 31.05 Thomas Azier au Trianon